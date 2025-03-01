أول تعليق من نتنياهو على فيديو بثته حماس لأسرى الاحتلال

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن الفيديو الذي نشرته حركة حماس لرهائن إسرائيليين في قطاع غزة هو فيديو دعائي ويدخل إطار الحرب النفسية.



وقال مكتب نتنياهو في بيان: "أصدرت منظمة حماس هذا المساء شريط فيديو دعائي وحشي آخر، يجبر فيه المختطفون لدينا على الانخراط في حرب نفسية. إسرائيل لن تردعها دعاية حماس".

وأدعى: "سنواصل العمل بلا كلل من أجل إعادة جميع المختطفين وتحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية".

وفي وقت سابق من السبت، نشرت حماس مقطع فيديو لعدد من الرهائن الإسرائيلييين في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.

وفي الفيديو، ظهر الرهائن وهم يودعون أحد الرهائن قبل إطلاق سراحه في عملية التبادل بين إسرائيل وحماس.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن من ظهر في الفيديو هو الرهينة المحرر يائير هورن أثناء توديع شقيقه إيتان هورن ورهائن آخرين لايزالون في قطاع غزة.

وكانت حماس قد أعلنت أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وجددت الحركة رفضها تمديد المرحلة الأولى "بالصيغة التي تطرحها إسرائيل"..

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