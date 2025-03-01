تحت أنظار مرموش، السيتي يتعادل مع بليموث 1-1 بالشوط الأول

تعادل فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش مع نظيره بليموث بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تقام الآن على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل بليموث هدف التقدم عن طريق لاعبه تالوفيروف في الدقيقة 38، وتعادل السيتي عن طريق أوريلي في الدقيقة الاولي من الوقت البدل الضائع للشوط الأول.

وجاء النجم المصري عمر مرموش علي مقاعد بدلا مانشستر سيتي اليوم ضد بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام بليموث



أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حصولها على حقوق بث كأس الاتحاد الإنجليزي بدءًا من هذا الدور، وتذاع مباراة مانشستر سيتي وبليموث عبر قناة beIN SPORTS EN 1.

وتأهل مانشستر سيتي إلى تلك المرحلة من البطولة بعد فوزه الصعب على ليتون أورينت، بهدفين مقابل هدف، في حين حصل بليموث على بطاقة التأهل بعد فوزه التاريخي على ليفربول، بهدف دون رد في دور الـ32.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد، بعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.