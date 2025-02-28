صدمة لمرموش، مانشستر سيتي يعلن المرشحين للأفضل في شهر فبراير

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير، والتي شهدت غياب النجم المصري عمر مرموش.

وضمت القائمة الثلاثي إرلينج هالاند، عبد القادر خوسانوف، وجوسكو جفارديول، الذين تألقوا خلال الشهر الماضي ونافسوا بقوة على الجائزة.

ويأتي غياب مرموش عن القائمة رغم مستوياته الجيدة خلال جميع المباريات التي شارك فيها مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الشهر.

مرموش يغيب عن قائمة الأفضل في شهر فبراير



وكشف نادي مانشستر سيتي، عن المرشحين للجائزة وطالب الجماهير بالتصويت على اللاعب الأفضل بالنسبة لهم من خلال الموقع الرسمي للنادي.

وشارك إرلينج هالاند في 4 مباريات مع مانشستر سيتي خلال شهر فبراير، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وقام بصناعة هدف وحيد، وغاب المهاجم النرويجي عن مباراتين.

بينما خاض جفارديول ستة مباريات خلال شهر فبراير، وقام بصناعة هدف وحيد في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وقاد دفاع السيتي للخروج بشباك نظيفة مرتين.

بينما شارك عبد القادر خوسانوف في 6 مباريات أيضًا مع مانشستر سيتي وغاب عن لقاء وحيد، حيث نجح في تسجيل هدفًا وحيدًا، وظهر بمستوى جيد للغاية في دفاع الفريق خلال بعض المباريات.

وغاب عمر مرموش عن قائمة الأفضل في مانشستر سيتي بشهر فبراير، رغم ظهوره المميز وتسجيله لهاتريك في شباك نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي.

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