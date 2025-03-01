الدوري الألماني، ليفركوزن يتقدم على آينتراخت فرانفكورت 1/3 بالشوط الأول

يتقدم فريق باير ليفركوزن على نظيره فريق آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الاول من المباراة التي تقام بينهم اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني.

وسجل ثلاثية ليفركوزن كل من تيلا وموكيلي وباتريك شيك في الدقائق 26 و29 و33، بينما جاء هدف فريق فرانكفورت عن طريق ايكيتيكي في الدقيقة 37.

تشكيل ليفركوزن أمام آينتراخت فرانفكورت في الدوري الألماني

وجاء تشكيل فريق ليفركوزن مكون من:

في حراسة المرمي: هراديكي

خط الدفاع: نورديم وكيلي، جوناثان تاه، ماريو هيرموسو، جيريمي

خط الوسط: أليكس جارسيا، جرانيت شاكا، أليكس جريمالدو،ناثان طلا

خط الهجوم:فلوريان فيرتز، باتريك شيك

ترتيب بايرن ليفركوزن وفرانفكورت

ويحتل فريق ليفركوزن المركز الثاني برصيد 50 نقطة بينما آينتراخت فرانكفورت في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

وفاز باير ليفركوزن على هولشتاين كيل بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من البوندزليجا بينما خسر آينتراخت فرانكفورت من بايرن ميونخ برباعية نظيفة في نفس الجولة.

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