موعد مباراة باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني

يلتقي فريق باير ليفركوزن في مباراة هامة أمام آينتراخت فرانكفورت اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ليفركوزن واينتراخت

من المقرر أن تقام مباراة باير ليفركوزن واينتراخت فرانكفورت اليوم السبت 1 مارس 2025 على ملعب دوتش بانك بارك معقل آينتراخت فرانكفورت وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطري مباريات الدوري الألماني، حيث يمكن مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن عبر قناةbeIN Sports HD XTRA.

وفاز باير ليفركوزن على هولشتاين كيل بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من البوندزليجا بينما خسر آينتراخت فرانكفورت من بايرن ميونخ برباعية نظيفة في نفس الجولة.

احتل باير ليفركوزن المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 90 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 6 مباريات ولم يخسر أية مباراة.

في حين احتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 47 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 9 مباريات.

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