السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني

باير ليفركوزن،فيتو
باير ليفركوزن،فيتو

يلتقي فريق  باير ليفركوزن في مباراة هامة أمام آينتراخت فرانكفورت اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من  الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ليفركوزن واينتراخت 

من المقرر أن تقام مباراة باير ليفركوزن واينتراخت فرانكفورت اليوم السبت 1 مارس 2025 على ملعب دوتش بانك بارك معقل آينتراخت فرانكفورت وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطري مباريات الدوري الألماني، حيث يمكن مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن عبر قناةbeIN Sports HD XTRA.

وفاز باير ليفركوزن على هولشتاين كيل بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من البوندزليجا بينما خسر آينتراخت فرانكفورت من بايرن ميونخ برباعية نظيفة في نفس الجولة.

احتل باير ليفركوزن المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 90 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 6 مباريات ولم يخسر أية مباراة.

في حين احتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 47 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 9 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت بايرن ليفركوزن بايرن ميونخ بطولة الدوري الألماني باير ليفركوزن فريق باير ليفركوزن فرانكفورت وباير ليفركوزن مباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن

مواد متعلقة

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ أمام شتوتجارت بالدوري الألماني

موقف كريستيانو.. التشكيل المتوقع للنصر أمام العروبة بالدوري السعودي

طاقم حكام مصري يدير مباراة توجو وموريتانيا في تصفيات كأس العالم

الدوسري VS محرز.. التشكيل المتوقع لقمة الهلال وأهلي جدة بالدوري السعودي

موعد مباراة قطر وأم صلال بالدوري القطري وموقف عبد القادر من المشاركة

موعد مباراة القمة بين الهلال وأهلي جدة بالدوري السعودي

موعد مباراة الشباب وضمك بالدوري السعودي
ads

الأكثر قراءة

هؤلاء لا ينطبق عليهم قانون العمل الجديد

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري

بدءا من اليوم وحتى عيد الفطر المبارك، المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم

طريقة مهينة وموقف يكسف، ساويرس يرد على بكاء أمريكي بسبب إهانة ترامب لـ زيلينسكي

مفتي الجمهورية: زكاة الفطر 35 جنيهًا والفدية 30، وهذا موقف إخراجها نقودًا

أسعار الذهب أول يوم في رمضان وهذا العيار يسجل 4622 جنيهًا

الصحة تحذر: 4 أعراض لنقص الفيتامينات بالجسم

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد

منوعات

المزيد

عودة "القنادس" تثير مخاوف المزارعين في بريطانيا

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

لأول مرة منذ 230 عاما، إعادة بناء وجه موزارت تكشف ملامحه الغامضة

رسميا، مايكروسوفت تعلن موعد إغلاق "سكايب" وتكشف عن البديل

المزيد

خدمات

المزيد

بدءا من اليوم، المواعيد الجديدة لقطارات الوجه البحري خلال شهر رمضان

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أحمد مالك وطه دسوقي يتيمان.. وظهور محمود حميدة بشخصية صادمة في الحلقة الأولى من ولاد الشمس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، هل معركة الأبواء هي أول غزوة للرسول؟

كيف أهنئ أخي المسلم بدخول شهر رمضان؟

مواعيد صلاة التراويح في محافظات مصر

المزيد
الجريدة الرسمية