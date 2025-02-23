بايرن ميونخ يكتسح آينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة في الدوري الألماني

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره آينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني 2025.

مباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت

أحرز رباعية بايرن ميونخ ميكايل أوليس وهيروكي إيتو وجمال موسيالا وسيرجي جانبري في الدقيقة 46 و60 و82 و91.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني برصيد 58 نقطة ويحتل فرانكفورت الترتيب الثالث برصيد 42 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة اينتراخت فرانكفورت

وأعلن المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن تشكيل فريقة لمواجهة اينتراخت فرانكفورت

وكان التشكيل مكون من:

حراسة المرمي: نوير

الدفاع: لايمر، كيم، إيتو، إيريك داير،

خط الوسط: كيمتش، كومان، بافالوفيتش، ليروي ساني.

الهجوم: أوليز، موسيالا، مولر.

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