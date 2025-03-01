السبت 01 مارس 2025
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خارج الحدود

بث مباشر، صلاة مغرب أول أيام شهر رمضان في الحرم المكي

الحرم المكي
الحرم المكي

 نقلت وسائل إعلام سعودية بثا مباشرا لصلاة مغرب أول أيام شهر رمضان المبارك من الحرم المكي.

واليوم السبت هو أول أيام  شهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

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بث مباشر، أول صلاة تراويح في الحرم المكي

تحرت دول العالم الإسلامي أمس  الجمعة هلال شهر رمضان لهذا العام، حيث ثبتت رؤيته في العديد من الدول ليكون اليوم  السبت أول أيام شهر رمضان بهذه الدول، بينما لم يثبت رؤيته في دول أخرى ليكون بذلك يوم الأحد الموافق 2 من شهر مارس الجاري هو أول أيام شهر رمضان

رؤية هلال رمضان لهذا العام 

ومن أبرز الدول التي أعلنت السبت أول أيام شهر رمضان المبارك، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والعراق،، وإندونيسيا، وأستراليا.

بينما أعلنت كل من سلطنة بروناي واليابان والفلبين وماليزيا عدم ثبوت رؤية هلال رمضان، ليكون الأحد 2 مارس 2025 هو أول أيام الشهر المبارك في هذه الدول.

 

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