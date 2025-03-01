السبت 01 مارس 2025
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خارج الحدود

مصرع 4 أشخاص بسبب إعصار في جزيرة ريونيون بالمحيط الهادئ

اعصار،فيتو
اعصار،فيتو

 لقى 4 أشخاص مصرعهم جراء إعصار "غارانس" الذي ضرب جزيرة ريونيون الواقعة في المحيط الهادئ أمس الجمعة.

 

إعصار يضرب جزيرة ريونيون

 ووفقا للسلطات المحلية، تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن 160 ألف منزل، وانقطاع المياه عن 310 آلاف، وانقطاع الإنترنت عن 139 ألفا. كما تم إيواء 953 شخصا في مراكز الإغاثة.

 

خطورة إعصار "غارانس

وأعلن مكتب حاكم الجزيرة أن مستوى خطورة إعصار "غارانس" تم تخفيضه إلى عاصفة استوائية قوية. ومع ذلك، لا تزال السلطات تحث السكان على توخي الحذر وتقليل التنقلات.

جزيرة ريونيون هي إقليم ما وراء البحار الفرنسي الذي يقع في المحيط الهندي على بعد 700 كم شرقي مدغشقر.

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المحيط الهندي المحيط الهادئ جزيرة ريونيون مدغشقر

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