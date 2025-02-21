أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

تعتزم هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية إعادة تسمية إعصار استوائي، لتجنب تسميته باسم رئيس وزراء البلاد أنتوني ألبانيز.

الإعصار الاستوائي الذي يقترب من سواحل أستراليا

وأفادت صحيفة The Australian (الأسترالي)، بأن خبراء الأرصاد الجوية سيغيرون اسم الإعصار الاستوائي الذي يقترب من سواحل أستراليا، لأن الاسم المناسب يتطابق مع اسم رئيس الوزراء الحالي في البلاد.

وقال مسؤول بمكتب الأرصاد إنه "كان من المتوقع أن يطلق على الإعصار المداري التالي الذي سيأتي بعد زيليا، والذي مر عبر الساحل الغربي الأسبوع الماضي اسم (أنتوني). ولكن لتجنب الارتباك سنطلق عليه اسم (ألفريد)".

يتم إعطاء الأعاصير التي تقترب من شواطئ أستراليا أسماء أنثوية وذكورية بالتناوب

تقليديا، يتم إعطاء الأعاصير التي تقترب من شواطئ أستراليا أسماء أنثوية وذكورية بالتناوب حسب الترتيب الأبجدي. وهناك حاليا إعصاران يتحركان نحو القارة، والإعصار الذي كان من المفترض أن يحمل الاسم الذكري أنتوني سيكون أول من يصل إلى الساحل الشمالي الشرقي. وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية جوناثان هو إن الإعصار "سيتحول بعيدا عن الساحل، ويتحرك شرقا وجنوب شرق خلال الأيام السبعة المقبلة".

أما الإعصار الثاني الذي تشكل في المحيط الهندي ويتحرك باتجاه الساحل الغربي لأستراليا، سيتلقى اسما أنثويا يبدأ بالحرف الثاني من الأبجدية اللاتينية. وتابع هو: "من المرجح أن يقترب هذا الإعصار من غرب أستراليا لكنه سيضعف في المحيط المفتوح".

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