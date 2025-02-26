محافظ بني سويف يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق دمو لرفع كفاءته

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال الرصف التي تنفذها هيئة الطرق والكباري بطريق دمو، ضمن مشروع رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق.

وذلك في حضور المهندس أحمد عراقي حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف الهيئة العامة للطرق والكباري، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشيرين حسين مسؤول المكتب الفني، والمهندس ثابت محمود، شركة النيل العامة للإنشاء والطرق الشركة المُنفذة للمشروع وبعض أعضاء المكتب الفني بديوان عام المحافظة ومسؤولى فرع الهيئة.

محافظ بني سويف يتابع أعمال رصف طريق دمو

محافظ بني سويف يتابع أعمال رصف طريق دمو

وتابع محافظ بني سويف، سير الأعمال الجاري تنفيذها بوصلة طريق دمو بإجمالي 6 كم طولي لتأهيل وإعادة رصف وردي الشيء لأصله في الأجزاء الناتجة عن أعمال حفر خاصة بتوصيل مرافق لمشروعات حياة كريمة في الغاز والمياه والصرف، وذلك على امتداد الطريق في المسافة من محور عدلي منصور بمركز بني سويف حتى كوبري الحمام بمركز ناصر بطول 18كم تقريبًا، حيث تتم حالياُ أعمال طبقة الأساس والتشريب والربط، تمهيدا لإعادة التخطيط ووضع العلامات الإرشادية.

جانبا من أعمال رصف طريق دمو ببني سويف

ووجه محافظ بني سويف، بسرعة الانتهاء من الأعمال مع تطبيق معايير الجودة أثناء التنفيذ لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان فضلا عن الالتزام بالمواصفات القياسية والبرنامج الزمني المُحدد، مع استمرار التنسيق مع المرور لتسهيل الأعمال بمحيط الأعمال الجاري تنفيذها بالطريق الحيوي، ضمن خطة الدولة لتحسين شبكة الطرق ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة ووفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م.

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