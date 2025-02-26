الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق دمو لرفع كفاءته

محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع أعمال رصف طريق دمو، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال الرصف التي تنفذها هيئة الطرق والكباري بطريق دمو، ضمن مشروع رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق.

 

وذلك في حضور المهندس أحمد عراقي حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف الهيئة العامة للطرق والكباري، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشيرين حسين مسؤول المكتب الفني، والمهندس ثابت محمود، شركة النيل العامة للإنشاء والطرق الشركة المُنفذة للمشروع وبعض أعضاء المكتب الفني بديوان عام المحافظة ومسؤولى فرع الهيئة.

 

محافظ بني سويف يتابع أعمال رصف طريق دمو
محافظ بني سويف يتابع أعمال رصف طريق دمو

 

محافظ بني سويف يتابع أعمال رصف طريق دمو 

 

وتابع محافظ بني سويف، سير الأعمال الجاري تنفيذها بوصلة طريق دمو بإجمالي 6 كم طولي لتأهيل وإعادة رصف وردي الشيء لأصله في الأجزاء الناتجة عن أعمال حفر خاصة بتوصيل مرافق لمشروعات حياة كريمة في الغاز والمياه والصرف، وذلك على امتداد الطريق في المسافة من محور عدلي منصور بمركز بني سويف حتى كوبري الحمام بمركز ناصر بطول 18كم تقريبًا، حيث تتم حالياُ أعمال طبقة الأساس والتشريب والربط، تمهيدا لإعادة التخطيط ووضع العلامات الإرشادية.

 

جانبا من  أعمال رصف طريق دمو ببني سويف
جانبا من  أعمال رصف طريق دمو ببني سويف

 

ووجه محافظ بني سويف، بسرعة الانتهاء من الأعمال مع تطبيق معايير الجودة أثناء التنفيذ لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان فضلا عن الالتزام بالمواصفات القياسية والبرنامج الزمني المُحدد، مع استمرار التنسيق مع المرور لتسهيل الأعمال بمحيط الأعمال الجاري تنفيذها بالطريق الحيوي، ضمن خطة الدولة لتحسين شبكة الطرق ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة ووفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م.

 

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارتهم بترعة الإبراهيمية ببني سويف

ضبط مصنع جبنة غير مرخص ومنتجات غذائية فاسدة في حملة رقابية ببني سويف

جنايات بني سويف تقضي بالسجن 6 سنوات على متهم بحيازة مخدرات وأسلحة

سكرتير بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد بمدينة ناصر استعدادًا لرمضان

محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المصانع بمجمع بياض العرب

ألسن بني سويف تشارك في الجامعة الفرنسية بورشة عمل استخدام التطبيقات الحديثة في تعلم اللغات

حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بني سويف

"رمضان عمل وعبادة" ندوة دينية في ألسن بني سويف

"الاستراتيجيات الفعالة للعمل الحر" ملتقى توعوي بكلية الخدمة الاجتماعية ببني سويف

اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته ببني سويف: كانت عايزة تقسم البيت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف

مواد متعلقة

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارتهم بترعة الإبراهيمية ببني سويف

ضبط مصنع جبنة غير مرخص ومنتجات غذائية فاسدة في حملة رقابية ببني سويف

جنايات بني سويف تقضي بالسجن 6 سنوات على متهم بحيازة مخدرات وأسلحة

سكرتير بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد بمدينة ناصر استعدادًا لرمضان

محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المصانع بمجمع بياض العرب

ألسن بني سويف تشارك في الجامعة الفرنسية بورشة عمل استخدام التطبيقات الحديثة في تعلم اللغات

حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بني سويف

"رمضان عمل وعبادة" ندوة دينية في ألسن بني سويف
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب ريكو لأزمة صحية ونقله إلى العناية المركزة

المتهم الرئيسى بمنصة FBC: استقطبت عملاء بعمولة ومن حصل على أموال عاد بأكثر منها وقصة المليارات كذب

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

أخبار مصر: ضبط المتهم الرئيسي بمنصة FBC، الزمالك يصعد أحداث مباراة القمة، نقل ريكو للعناية المركزة، شروط ترامب للإقامات الذهبية

"الكهرباء" تكشف حقيقة دراسة تعديل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

سعر الدولار،آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بيان عاجل من الإفتاء بشأن "المستريح الإلكتروني" والاحتيال المالي عبر المنصات المشبوهة

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

الصراط المستقيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 73 من سورة المؤمنون (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية