مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارتهم بترعة الإبراهيمية ببني سويف

لقي 3 أفراد من أسرة واحدة «أب وابنتيه» مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حادث مأساوي بـ محافظة بني سويف، عقب سقوط سيارة ملاكي في مياه ترعة الإبراهيمية بداخلها جثث لرب الأسرة وابنتيه، وذلك في المسافة الواقعة بين قرية شريف باشا ومركز ناصر شمال المحافظة.

بلاغ انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جسم غريب يطفو فوق مياه الترعة يُشتبه في كونه سيارة، على الفور انتقلت قوات الشرطة برفقة فرق الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وبدأت أعمال البحث والتمشيط في محيط المنطقة المحددة.

وبعد جهود مكثفة تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال السيارة من قاع الترعة وتبين أنها سيارة ملاكي بداخلها 3 جثث تعود لرب الأسرة محمد شعبان معوض 58 سنة وابنتيه سارة 35 سنة وشهد 31 سنة المقيمين بقرية نعيم التابعة لمركز بني سويف.

جهود انتشال السيارة

نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى بني سويف

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت على الفور فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية

كما فرضت قوات الأمن طوقًا حول موقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة وتم رفع السيارة واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكشف عن أسباب سقوطها في المياه سواء كان نتيجة حادث سير أم أسباب أخرى

الحزن يخيم على أهالي قرية نعيم ببني سويف

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية نعيم والقرى المجاورة الذين توافدوا إلى المستشفى فور علمهم بالخبر في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام جثامين ذويهم ودفنهم عقب اداء صلاة الجنازة عليهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث بشكل دقيق مع استمرار عمليات البحث في محيط الترعة للتأكد من عدم وجود أي مفقودين آخرين.

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