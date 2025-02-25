الثلاثاء 25 فبراير 2025
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محافظات

ضبط مصنع جبنة غير مرخص ومنتجات غذائية فاسدة في حملة رقابية ببني سويف

حملة رقابية ببني
حملة رقابية ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن تنفيذ حملة مكثفة لمراقبة الأغذية، أسفرت عن ضبط مصنع جبنة خثرة يُدار بدون ترخيص، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول العاملين على شهادات صحية، وضمان سلامة تداول الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

تقرير وكيل وزارة الصحة ببني سويف 

 

ووفقًا للتقرير الذي أعدته الدكتورة سماح أحمد جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، فقد استهدفت الحملة المنشآت الغذائية بمركز بني سويف، مما أسفر عن ضبط مصنع جبنة خثرة غير مرخص، حيث تم العثور بداخله على 144 كجم من جبنة الموزاريلا غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب 80 لترًا من ماء الأكسجين. كما تم تحرير محضرين لمخالفات تتعلق بعدم توافر اشتراطات النظافة وغياب الشهادات الصحية للعاملين.

 

التحفظ على اغذية فاسدة ببني سويف 

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر، وإرسالها إلى جهات التحقيق المعنية.

 

وشارك في الإشراف على الحملة، بتوجيهات من وكيل الوزارة، كل من الدكتورة أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، إلى جانب مفتشي الأغذية بإدارة بني سويف الصحية.

 

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