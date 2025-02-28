الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

العلاقات العائلية تزيد قوتها في هذا الشهر، كولر يقدم التهنئة بحلول رمضان

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للاهلي، فيتو

قدم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. 

وقال كولر في فيديو عبر حساب الأهلي الرسمي: “رمضان كريم على الجميع، أعلم أن شهر رمضان مبارك للجميع والعلاقات العائلية تزيد قوتها في هذا الشهر”. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا من حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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