الأهلي يفوز علي زد 2ـ1 في الدوري الممتاز للسيدات

فاز الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي،علي منافسه زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام زد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وثريا أشرف ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: لولو نصر ونادين محمد وحبيبة عمر وحبيبة عصام ومنة طارق.

خط الهجوم: شارتي روبن.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:‏ إسراء السقا وجنى محمود وسارة كرد وسيرين الغطاس وأمل ناصر وماريل عماد وأشرقت عادل ومريم خميس ونادين غازي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.