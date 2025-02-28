الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

الأهلي يفوز علي زد 2ـ1 في الدوري الممتاز للسيدات

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي،علي منافسه زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام زد 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وثريا أشرف ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: لولو نصر ونادين محمد وحبيبة عمر وحبيبة عصام ومنة طارق.

خط الهجوم: شارتي روبن.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي  كل من:‏ إسراء السقا وجنى محمود وسارة كرد وسيرين الغطاس وأمل ناصر وماريل عماد وأشرقت عادل ومريم خميس ونادين غازي.

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