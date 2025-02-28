الجمعة 28 فبراير 2025
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خارج الحدود

بعد دعوة حل حزب العمال، أردوغان يعلن بدء مرحلة جديدة في تركيا 

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أنقرة دخلت مرحلة جديدة في جهودها للقضاء على الإرهاب، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء مناخ جامع لا يشعر فيه أي فرد بالإقصاء.

أردوغان يعلن بدء مرحلة جديدة في تركيا 

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "اعتبارا من أمس، دخلنا مرحلة جديدة في الجهود المبذولة من أجل تركيا خالية من الإرهاب".

وتابع أردوغان: "واجبنا الأساسي تجاه شعبنا هو إرساء وتعزيز مناخ حاضن وجامع في بلدنا، لا يشعر فيه أحد بالإقصاء".

أوجلان يدعو حزب العمال إلى حل نفسه 

وأوضح أردوغان أن تركيا أمام فرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نحو إنهاء التهديدات الإرهابية، قائلًا: "لدينا فرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نحو هدف هدم جدار الإرهاب الذي بُني بين أُخوّتنا، يمتد تاريخها إلى ألف عام".

وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، حزبه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، مع تحمله "المسؤولية التاريخية" إزاء ذلك.

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تركيا أردوغان أنقرة حزب العمال

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