الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

تركيا تعلن تعيين ملحق عسكري في سوريا

تركيا، فيتو
تركيا، فيتو

 أعلنت وزارة الدفاع التركية إتمام أعمال تعيين ملحق عسكري في سوريا، ومن المقرر أن يلتحق بمكان عمله في أقرب وقت ممكن.

 

حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

 وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق عن قتل ستة عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.

ولفتت الوزارة التركية  في بيان إلى  أن وحدات بالجيش التركي قتلت العناصر الستة في منطقة عمليات "نبع السلام"، وشمال سوريا.

 

عمليات عسكرية شمالي سوريا

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد حزب العمال الكوردستاني.

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