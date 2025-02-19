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خارج الحدود

أردوغان: أكدنا عدم قبول الخطط غير الإنسانية لتهجير الفلسطينيين

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء: "مع تشجيع الإدارة الأمريكية لإسرائيل أكدنا عدم قبول الخطط غير الإنسانية لتهجير الفلسطينيين".

وفي السياق ذاته ذكرت  وكالة الأنباء  الإمراتية أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد  خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أبو ظبي رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. 

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وقال وزير الثقافة وعضو حزب الليكود الإسرائيلي ميكي زوهر، اليوم الأربعاء: "لن نستمر في المرحلة الثانية من دون أن تدرك حماس أنها لن تبقى في غزة".

 

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وأضاف ميكي زوهر:" بمجرد أن يعطي ترامب الضوء الأخضر لخطة تهجير سكان غزة سنمضي فيها إن لم نستعد المختطفين سنفرض حصارا على غزة ".

خطة ترامب لترحيل سكان غزة تثير جدلًا واسعًا

وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لترحيل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.

 

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الإمارات أردوغان تهجير الفلسطينيين غزة

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