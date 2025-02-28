بيراميدز يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول

تقدم نادي بيراميدز على نظيره فريق الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي تقام بينهما اليوم على استاد الإسكندرية اليوم في إطار مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف التقدم لفريق بيراميدز في الدقيقة 1+45.

وسجل رمضان صبحي هدفا في الدقيقة 7 قبل أن يتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود متولي – أحمد أيمن – مؤمن شريف

الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: فادي فريد - شكري نجيب – سمير فكري

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي

ترتيب بيراميدز بالدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف لصالح الأهلي صاحب الصدارة بنفس الرصيد بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو بيراميدز 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

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