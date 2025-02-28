طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز بالدوري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في السابعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة ١٦ من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود متولي – أحمد أيمن – مؤمن شريف

الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: فادي فريد - شكري نجيب – سمير فكري

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي

مباراة الاتحاد وبيراميدز

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز اليوم لاستعادة قمة الدوري المصري مرة أخرى من الأهلي، لكن مهمته أن تكون سهلة أمام الاتحاد الطامح أيضا في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

يلتقي فريق بيراميدز مع الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الجمعة فى استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب بيراميدز بالدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف لصالح الأهلي صاحب الصدارة بنفس الرصيد بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو بيراميدز 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

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