الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز بالدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة  بيراميدز المقرر لها مساء اليوم ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في السابعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة ١٦ من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز 

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود متولي – أحمد أيمن – مؤمن شريف

الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: فادي فريد - شكري نجيب – سمير فكري

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل  

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي

مباراة الاتحاد وبيراميدز 

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز اليوم لاستعادة قمة الدوري المصري مرة أخرى من الأهلي، لكن مهمته أن تكون سهلة أمام الاتحاد الطامح أيضا في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

يلتقي فريق بيراميدز مع الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الجمعة فى استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
 ترتيب بيراميدز بالدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة  بفارق الأهداف لصالح الأهلي صاحب الصدارة بنفس الرصيد بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو بيراميدز 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري بيراميدز الاتحاد السكندري طلعت يوسف

مواد متعلقة

رمضان صبحي وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

بيراميدز يسعى لاستعادة قمة الدوري من الأهلي على حساب الاتحاد السكندري
ads

الأكثر قراءة

إصابة لاعب الإسماعيلي بجلطة دموية

دار الإفتاء: غدا السبت غرة شهر رمضان لعام 1446 هجريًّا

الزمالك يتدخل لحل أزمة دونجا

من بينها "التراويح"، السعودية تكشف سبب منع بث الصلوات خلال شهر رمضان

متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

"نص مليون جنيه"، أحمد العوضي يعلن عن مسابقة الحلقة الأولى من فهد البطل (فيديو)

غدا أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات وقطر وعمان

ارتفاع يصل لـ 62 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق تزامنا مع رمضان

منوعات

المزيد

استبعاد الأمير هاري وزوجته من حفل الأوسكار السنوي، ما السبب؟

دفنتها في حافظة طعام، تركية تقتل رضيعتها بطريقة مروعة

مسبار أثينا يلتقط صورا "سيلفي" مع الأرض في طريقه إلى القمر

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

بـ 32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ويسلي نجم الشباب السعودي مع زوجته في محاربة السرطان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تبدأ وتنتهي ليلة القدر في رمضان 2025؟، وهذا أفضل ما يقال ويفعل فيها

أيام الغفران والبركة، الإفتاء توضح 5 فضائل لشهر رمضان

موعد العشر الأواخر من رمضان 2025 وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية