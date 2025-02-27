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موعد مباراة سموحة والمصري والقناة الناقلة في الدوري الممتاز

سموحة، فيتو
سموحة، فيتو

الدوري الممتاز، يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، نظيره فريق سموحة اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز

 

موعد مباراة سموحة والمصرى والقنوات الناقلة في الدوري الممتاز

يواجه الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، نظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز

وتذاع مباراة المصري وسموحة على قناة أون سبورت الناقل  الحصري للدوري المصري.

 

سموحة والمصرى

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة سموحة ونظيره المصري البورسعيدي قوة وإثارة لرغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز.

سموحة خسر في آخر مبارياته أمام إنبى بهدف مقابل للاشيء. 

ويدخل فريق المصرى البورسعيدى اللقاء بثوبه الجديد تحت قيادة التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد عقب رحيل على ماهر بعد تعادل المصري مع الإسماعيلى سلبيا ومن قبلها الخسارة أمام غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء.

ترتيب سموحة والمصري بالدوري 

ويمتلك المصري 24 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بجدول الترتيب.

ويمتلك فريق سموحة في رصيده 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

محمود دسوقي حكمًا لمباراة المصري وسموحة

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة عشرة من الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق سموحة.

ويضم الطاقم كل من محمود دسوقي حكمًا للساحة ومعه كل من رجب محمد وأحمد عادل عبد الفتاح  كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد ناجي حكمًا رابعًا، فيما يتولى مصطفى مدحت مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مبروك نبيل.

مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة × المصري - 4 عصرًا - أون سبورت 1.

طلائع الجيش × البنك الأهلي - 4 عصرًا.

الزمالك × زد - 7 مساءً - أون سبورت 1.

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 36 نقطة
2- بيراميدز 36 نقطة
3- الزمالك 28 نقطة
4- البنك الأهلي 25 نقطة
5- المصري البورسعيدي 24 نقطة
6- حرس الحدود 22 نقطة
7- فاركو 22 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
9- طلائع الجيش 20 نقطة
10- زد اف سي 19 نقطة
11- بتروجيت 19 نقطة
12- الاتحاد السكندري 18 نقطة
13- سموحة 17 نقطة
14- الجونة 16 نقطة
15- غزل المحلة 14 نقطة
16- الإسماعيلي 13 نقطة
17- إنبي 12 نقطة 
18- مودرن سبورت 9 نقاط
 

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