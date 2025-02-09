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رياضة

جماهير ليفربول تطالب بطرد 3 لاعبين بعد توديع كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

تلقى مشجعو نادي ليفربول صدمة قوية بالخروج المبكر من الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد فريق بليموث أرجايل، بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد.

وودع ليفربول منافسات البطولة بشكل مفاجئ رغم أن الفريق يقدم موسمًا مميزًا بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بخلاف تأهله إلى نهائي كأس الرابطة وصعوده إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

جماهير ليفربول تنتقد 3 لاعبين وتطالب برحيلهم

وصبت جماهير ليفربول غضبها تجاه 3 لاعبين وطالبت برحيلهم عن الفريق والاستغناء عن خدماتهم وسط صدمة عارمة من مشجعي الريدز.

وهاجم مشجعو الريدز الثلاثي ديوجو جوتا وهارفي إليوت وفيدريكو كييزا الذين شاركوا في لقاء بليموث بعد قرار المدرب سلوت بإراحة بعض العناصر الأساسية مثل محمد صلاح هداف الفريق.

وقال مشجع لنادي ليفربول عبر حسابه بموقع إكس: "أعتقد أننا نرى بالضبط لماذا لا يطرق بعض اللاعبين باب التشكيلة الأساسية بقوة.. كييزا وإليوت وجوتا جميعهم فقراء حقًا".

وأضاف: "لويس دياز ليس أفضل كثيرًا ولكنه على الأقل يستطيع المنافسة في مركزه وتسجيل الأهداف".

وكتب أحد المشجعين: "هبوط مستوى ليفربول بهذه الصورة في غياب نجوم الصف الأول أمر جنوني نظرًا لحقيقة أننا نلعب ضد فريق مغمور ولا ينبغي لنا أن نعاني، خاصة وأننا نلعب مع إليوت ودياز وكييزا وجوتا ونونيز".

وانتقد مشجع آخر أداء كييزا وجوتا ودياز مؤكدًا أن هذا الثلاثي لم يقدم أي شيء يذكر لصالح الفريق رغم أنه كان متحمسًا لمشاهدتهم.

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