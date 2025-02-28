الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

هل يرحل نونيز عن ليفربول فى الميركاتو الصيفي؟

نونيز
نونيز

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن مستقبل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز مع نادي ليفربول الإنجليزي قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2025.

ويعاني اللاعب الأوروجوياني من قلة المشاركة مع الريدز هذا الموسم تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، مما زاد من عدم استمراره مع الفريق بالموسم الجديد.

نونيز يفكر في الرحيل عن صفوف ليفربول
قال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إن تركيز المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الكامل سيظل مع فريق ليفربول حتى شهر يوليو المقبل بعد فشل صفقة انتقاله إلى النصر في يناير.

وأضاف الصحفي الإيطالي الموثوق، أن المهاجم الأوروجوياني يملك فرصًا قوية لمغادرة النادي بعد ذلك، ورحيله في الصيف احتمال واقعي، وقد تمت مناقشته بالفعل في الأشهر الأخيرة.

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