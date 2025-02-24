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جنايات بني سويف تقضي بالسجن 6 سنوات على متهم بحيازة مخدرات وأسلحة

مجمع محاكم بني سويف،
مجمع محاكم بني سويف، فيتو

قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار محمد عبد الله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف حسني الشافعي وأحمد عادل دكروري، بمعاقبة المتهم "أيمن أ. أ. خ." بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، مع تغريمه 50 ألف جنيه، وبمصادرة المخدرات والأسلحة المضبوطة بحوزته، بالإضافة إلى إلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

 

السجن 6 سنوات على متهم بحيازة مخدرات وأسلحة

جاء ذلك في القضية رقم 16935 لسنة 2024 جنايات إهناسيا، والمقيدة برقم 4353 لسنة 2024 كلي، بعد إحالة النيابة العامة للمتهم إلى المحكمة بتهم حيازة وتجارة المخدرات وامتلاك أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم عدة تهم، من بينها حيازة وتجارة مواد مخدرة تشمل الهيروين، فينيثيل أمين، وحشيش، بنية الاتجار، وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة دون ترخيص، إضافة إلى حيازة سلاح أبيض "شفرة معدنية" دون مبرر قانوني.

استندت المحكمة في حكمها إلى تحريات سرية أجراها النقيب مصطفى شعبان، معاون مباحث مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، والتي أكدت قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة.

 

تفاصيل القبض على المتهم بحوزته مخدرات وأسلحة

وتمكن الرائد مصطفى شعبان، معاون مباحث مركز شرطة إهناسيا ببني سويف، من ضبط المتهم بتاريخ 24 أغسطس 2024 في أحد الأراضي الزراعية بدائرة المركز، حيث عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة، بالإضافة إلى 27 قطعة من مادة الحشيش المخدر، 9 أكياس تحتوي على الهيروين، وأكياس تحتوي على فينيثيل أمين، إلى جانب سلاح أبيض ومبلغ نقدي.

أكد تقرير المعمل الكيماوي تطابق المواد المخدرة المضبوطة مع الأوصاف القانونية للمخدرات المدرجة في الجداول، فيما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط كان صالحًا للاستخدام.

حضر المتهم أمام محكمة جنايات بني سويف، برفقة محاميه، الذين دافعوا عن موكلهم، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة والشهادات المقدمة قد توفرت على الجريمة المرتكبة من قبل المتهم، مما أسفر عن إصدار الحكم الصادر بحقّه.

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