الإثنين 24 فبراير 2025
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محافظات

سكرتير بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد بمدينة ناصر استعدادًا لرمضان

سكرتير بني سويف يتفقد
سكرتير بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد، فيتو

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، سوق اليوم الواحد بمدينة ناصر، وذلك بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك. 

 

توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين

 

وتهدف الزيارة إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توافر كافة الاحتياجات الأساسية، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات لتوفير السلع والخدمات اللازمة قبل حلول الشهر الفضيل، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

سكرتير بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي بمركز ناصر

 

كما شملت الجولة تفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ببني سويف، حيث تابع السكرتير العام المساعد سير العمل داخل المركز واطلع على آلية تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتم تخصيص شباك استعلام خاص لتسهيل إجراءات التصالح وتقديم الدعم الفني للمواطنين الراغبين في إنهاء ملفاتهم.

 

رافق السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، خلال الجولة، كل من: شوقي هاشم، رئيس مركز ومدينة ناصر، ود. علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وأحمد عبد السلام، مدير إدارة تموين ناصر.

 

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