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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المصانع بمجمع بياض العرب

محافظ بني سويف يزور
محافظ بني سويف يزور عددًا من المصانع، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، عددًا من المصانع داخل المجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل.

 

ويأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في الاستثمار والكيانات الاستثمارية بالمناطق الصناعية، حيث رافقه خلال الزيارة مدير منطقة بياض العرب الصناعية، ورئيس مركز ومدينة بني سويف، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

محافظ بني سويف يزور عددًا من المصانع 

 

وخلال الزيارة، اطلع محافظ بني سويف، على أحد المصانع المتخصصة في إنتاج الأثاث الخشبي والمعدني، الذي يمتد على مساحة 1500 متر مربع ويشغل عددًا من العمال، حيث يتم تصنيع الوحدات الجاهزة للحمامات والمطابخ، كما شملت الزيارة مصنعًا آخر مختصًا في إنتاج الحلوى الجافة.

 

وتجول محافظ بني سويف، داخل خطوط الإنتاج وأقسام المصنعين، حيث استمع إلى عرض موجز حول مراحل الإنتاج، ونسب المكونات المحلية، ومعايير الجودة المستهدفة، كما ناقش مع المسؤولين الأسواق المستهدفة وخطط التوسع المستقبلية.

 

دعم وتطوير قطاع الصناعة والاستثمار

 

وأشاد محافظ بني سويف، بالمصانع العاملة داخل المجمع الصناعي، الذي تم إنشاؤه ضمن عدد من المجمعات الصناعية التي وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشائها في المحافظات بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة والاستثمار.

 

وأكد محافظ بني سويف، ضرورة تكليف مسؤولي المنطقة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مشاكل قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تعزيز العملية الإنتاجية بالمنطقة.

 

 كما شدد محافظ بني سويف، على أهمية زيادة الاعتماد على المكونات المحلية في التصنيع، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية وفقًا لرؤية متكاملة.

 

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