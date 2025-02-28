الجمعة 28 فبراير 2025
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عباقرة دمياط يحصدون المراكز الأولى في معرض العلوم والهندسة الدولي ISEF 2025

تكريم عباقرة دمياط،
تكريم عباقرة دمياط، فيتو

سطع نجم طلاب محافظة دمياط في سماء معرض العلوم والهندسة الدولي ISEF 2025، محققين مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية، في إنجاز علمي مبهر، مؤكدين بذلك تفوقهم وتميزهم على مستوى الجمهورية.

 

وكيل الوزارة: هؤلاء الطلاب هم مستقبل مصر المشرق، وقادة الغد في مجالات العلوم والتكنولوجيا

وأعرب   ياســـر عمـــارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن فخره واعتزازه عن هذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب وأولياء أمورهم والمشرفين عليهم، وأضاف أن هؤلاء الطلاب هم مستقبل مصر المشرق، وقادة الغد في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وقد توجت جهود طلاب دمياط بالنتائج التالية:

فوز الطالبة إسلامة عبده العوف مدرسة نور المعارف الثانوية المشتركة بدمياط الجديدة بالمركز الأول في مجال علم النبات وتصعيدها للمعرض العالمي بأمريكا ضمن السبع مشروعات ال Grand award

 

فوز الطالبين كريم محمد سلامة وهمسة أنور 

مدرسة دمياط الجديدة المتميزة للغات ومدرسة رويال البريطانية الخاصة بالمركز الأول في مجال الهندسة الطبية عن مشروع.
‏Amputees Mobility Empowerment Chair

وفوز الطالبة جودي وائل شطا مدرسة دمياط الجديدة المتميزة للغات بالمركز الثاني جمهوري
في مجال الهندسة البيئية بمشروع.
‏The Intelligent Integration for Sustainability: AI-Driven Optimization of Organic Waste Conversion Using Black Soldier Fly (Hermetia illucens) in a Circular Green Economy Supported by AI and IoT

وفوز الطالبين عبد الرحمن سليم وزياد الشافعي مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالدقهلية بالمركز الثاني جمهوري في مجال الروبوت بمشروع.
‏AI Driven Emission for Repulsion of organisms

وفي مجال الميكروبيولوجي فاز الطالبان فارس احمد محمد والسعيد الجنيدي مدرسة الشهيد ياسر شتيه ومدرسة دمياط الثانوية العسكرية عن مشروع 
‏Optimal sound frequencies for targeted E.coli Biofilm Eradication on indwelling medical devices And support with antibiotics to obtain higher efficiency of elimination )

وحصلت إيمان الدهشان على أفضل منسق للمعارض المحلية والتمهيدية على مستوى الجمهورية للعام الثالث

محققين مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية
محققين مراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية

وهنأ وكيـل الــوزارة، الطلاب العباقرة لفوزهم الكبير معربًا عن فخره العميق بهذه الكوكبة الواعدة من شباب محافظة دمياط الذين يمثلون المستقبل المشرق، معربًا عن شكره وتقديره للعاملين بمركز التطوير التكنولوجي بقياده عادل محمد شميس وإشراف الأستاذة ايمان الدهشان منسق أيسف وإيمان إسماعيل منسق مساعد أيسف.

وأضاف "عمــــارة" أن مسابقة ISEF تعتبر من أقوى المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة لطلاب المرحلة الثانوية، وتعتمد على مهارات البحث العلمي للوصول إلى مشاريع مبتكرة تساهم في حل مشكلات في مختلف المجالات العلمية.

ويعتبر هذا الفوز إنجازًا يضاف إلى سجل إنجازات تعليم دمياط، ويؤكد قدرة الطلاب المصريين على المنافسة في المحافل الدولية، وتقديم إسهامات قيمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

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