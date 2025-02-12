الأربعاء 12 فبراير 2025
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مدير تعليم دمياط يتابع انتظام الدراسة والتقييمات وتسليم الكتب للطلاب

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا مع موجهي عموم وأوائل المواد لمناقشة الانضباط التعليمي خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد "عمارة" خلال الاجتماع على التزام المديرية بالخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة للعام الدراسي الحالي، بما في ذلك استمرار الدراسة والامتحانات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك.

 

"عمارة" يوجه بضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ التقييمات في مواعيدها المحددة

 

ووجه "عماره" بضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ التقييمات في مواعيدها المحددة، كما تم في الفصل الدراسي الأول، مع التشديد على أهمية الانضباط المدرسي داخل المدارس والانتهاء من تسليم الكتب لجميع الطلاب في أسرع وقت.

اجتماع لموجهي عموم وأوائل المواد لمناقشة الانضباط التعليمي خلال الفصل الدراسي الثاني.
اجتماع لموجهي عموم وأوائل المواد لمناقشة الانضباط التعليمي خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار "وكيــل الوزارة" إلى أن الامتحانات الشهرية ستتم وفق القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع متابعة دقيقة لمواصفات الورقة الامتحانية ومراجعة كراسات التقييمات لضمان جودتها ودقتها.

وشدد "عماره" على أهمية تضافر جهود جميع العاملين في قطاع التعليم بدمياط لإنجاح الفصل الدراسي الثاني وتحقيق أهداف العملية التعليمية على الوجه الأمثل.

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