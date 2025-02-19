مدير "تعليم دمياط" يشهد فعاليات ورشة عمل لرفع الوعي بقيم حقوق الإنسان

شهد اليوم، "ياســــر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات ورشة عمل لرفع وعي المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والطلاب بقيم حقوق الإنسان، والتي أقيمت بقاعات مدرسة رأس البر الابتدائية.

وشارك في حضور الورشة أحمد موسى رمضان، مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالوزارة، وعدد من الشخصيات الهامة في مجال حقوق الإنسان والتعليم.

جاءت هذه الورشة في إطار التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للطلاب مدارس الجمهورية، وبريادة الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

الورشة تهدف إلى نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وتعريف المشاركين بالحقوق والواجبات

وتهدف الورشة إلى نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وتعريف المشاركين بالحقوق والواجبات من خلال جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية شيقة، تركز على قيم مثل التعاون، والقبول، واحترام الآخر، والتنوع، والمسؤولية، والاحترام، والعدالة.

حضر الورشة نخبة من خبراء حقوق الإنسان، منهم بخيت عمر الواحي، نائب مسؤول لجنة الحقوق الثقافية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومي حمدي الدسوقي، مسؤول لجنة الحقوق الثقافية للمجلس، وسحر سعيد ربيع، مسؤول الموقع الإلكتروني والسوشيال ميديا للمجلس، ومحمد صلاح شاور، من إدارة العلاقات العامة للمجلس، أيمن أبو اليزيد، من الإدارة المالية للمجلس.

كما شارك في الورشة عدد من المسؤولين في قطاع التعليم بدمياط، منهم علاء ناشد النادي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، رابحة محمد السيد، موجه عام الاتحادات الطلابية، هالة فوزي سرحان، مدير مكتب الخدمة الاجتماعية، هالة عصمت مردان، مدير مكتب التربية الاجتماعية، والأستاذة أماني مسعد أبو محمود، مسؤول الاتحادات الطلابية.

وأشاد "ياســر عماره" بأهمية هذه الورشة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى الطلاب والمعلمين، مؤكدًا على ضرورة غرس هذه القيم في نفوس الأجيال الشابة.

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