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خلال جولته بمدينتى السرو والزرقا ...

محافظ دمياط يفتتح معرض " أهلًا رمضان "

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح معرض اهلا رمضان، فيتو


افتتح  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، معرض " أهلًا رمضان " الذى أقامه حزب مستقبل وطن 

المعرض يشتمل علي المنتجات الأساسية والغذائية،  والخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم وأدوات منزلية بأسعار مخفضة

 

وتفقد " المحافظ " المعرض الذى يضم مجموعة من المشاركين لبيع المنتجات الأساسية والغذائية،  والخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم وأدوات منزلية بأسعار مخفضة، وخلال التفقد،،تواصل " محافظ دمياط " مع العارضين واطمأن على توافر السلع الأساسية وأكد على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم، والتأكيد على تنفيذ الخصم على السلع لخدمة المواطنين.

 

محافظ دمياط يفتتح معرض اهلا رمضان بالسرو
محافظ دمياط يفتتح معرض اهلا رمضان بالسرو

 

وحرص " محافظ دمياط " على التواصل أيضًا مع المواطنين للاطمئنان على توافر احتياجاتهم بالسوق بأسعار مناسبة، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " على أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ولفت إلى أن تلك المبادرات تأتى تنفيذًا لتوجيهات  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبشكل مستدام، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاطلاق مبادرات تستهدف توفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بكافة المناطق، للتخفيف عن كاهلهم.

هذا وقد توجه المحافظ بالشكر إلى حزب مستقبل وطن والنائب وليد التمامي على هذه الجهود، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرات لخدمة أهالي المحافظة.

 

 

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