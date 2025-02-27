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رياضة

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري وعودة أحمد الشناوي

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في السابعة من مساء الجمعة على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة ١٦ من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

 

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

 يلتقي فريق بيراميدز مع الاتحاد السكندري في السابعة مساء غدا الجمعة فى استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

ترتيب بيراميدز بالدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة  بفارق الأهداف لصالح الأهلي صاحب الصدارة بنفس الرصيد بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو بيراميدز 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

 

ترتيب الاتحاد السكندري في الدوري

 يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الثغر بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد السكندرى 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

ويأتي الأهلي خلف بيراميدز في عدد مرات الفوز بعدما فاز الأحمر في 10 مباريات ويحل الزمالك ثالثا بعدد 8 مباريات.

 

ويتصدر الأهلي بفارق الأهداف قمة جدول الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن بيراميدز قبل مباريات اليوم الخميس ضمن الجولة الـ 16.

 

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