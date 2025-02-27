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رياضة

الاتحاد الآسيوي يصدم النصر السعودي، تعرف على التفاصيل

النصر
النصر

 رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلبًا خاصًا كان قد تقدم به نادي النصر السعودي، بشأن مباراته المُقبلة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتأهب النصر لمواجهة استقلال طهران الإيراني على ملعب الأخير يوم الإثنين المُقبل ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ16 من البطولة.

 

رفض طلب النصر 

 وطلب النصر نقل المباراة إلى ملعب محايد لاعتبارات أمنية بشأن معقل الفريق المضيف، لكن الاتحاد الآسيوي قابل هذا الطلب بالرفض لتستمر المواجهة على نفس الملعب "آزادي".

 

تجدر الإشارة إلى أن النصر سبق أن واجه الاستقلال ضمن النسخة الحالية من البطولة، ولكن على ملعب راشد بنادي شباب الأهلي دبي في الإمارات، وذلك بقرار من الاتحاد الآسيوي على خلفية توترات أمنية في ذلك الوقت.

وفاز النصر في تلك المواجهة بهدف نظيف سجله مدافعه الإسباني إيمريك لابورت، علما بأن العالمي كان قد تأهل في المركز الثالث عن مجموعة الغرب.

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استقلال طهران الإيراني استقلال طهران الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوري أبطال آسيا للنخبة

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