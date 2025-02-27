الاتحاد الآسيوي يصدم النصر السعودي، تعرف على التفاصيل

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طلبًا خاصًا كان قد تقدم به نادي النصر السعودي، بشأن مباراته المُقبلة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتأهب النصر لمواجهة استقلال طهران الإيراني على ملعب الأخير يوم الإثنين المُقبل ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ16 من البطولة.

رفض طلب النصر

وطلب النصر نقل المباراة إلى ملعب محايد لاعتبارات أمنية بشأن معقل الفريق المضيف، لكن الاتحاد الآسيوي قابل هذا الطلب بالرفض لتستمر المواجهة على نفس الملعب "آزادي".

تجدر الإشارة إلى أن النصر سبق أن واجه الاستقلال ضمن النسخة الحالية من البطولة، ولكن على ملعب راشد بنادي شباب الأهلي دبي في الإمارات، وذلك بقرار من الاتحاد الآسيوي على خلفية توترات أمنية في ذلك الوقت.

وفاز النصر في تلك المواجهة بهدف نظيف سجله مدافعه الإسباني إيمريك لابورت، علما بأن العالمي كان قد تأهل في المركز الثالث عن مجموعة الغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.