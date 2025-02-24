ألسن بني سويف تشارك في الجامعة الفرنسية بورشة عمل استخدام التطبيقات الحديثة في تعلم اللغات

شاركت كلية الألسن بـ جامعة بني سويف، في تدريب FEF EGYPTE REINVENTE بالجامعة الفرنسية والذي حاضر به مجموعة من أساتذة اللغة الفرنسية بجامعة إيكس مارسيليا، بالتعاون مع السفارة الفرنسية بمصر ممثلة في المعهد الفرنسي بالقاهرة UFE.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وبحضور الدكتورة مروة محمود عميد كلية الألسن، والدكتورة بسنت فتحي، والدكتورة ايمان مجدي بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن، والدكتورة روضة يوسف، والدكتورة منى هاشم بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب.

استخدام التطبيقات الحديثة في تعلم اللغات

ويقوم التدريب على استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة بادخال وسائل التكنولوجيا والرقمنة واستخدام التطبيقات الحديثة في مجال تعلم اللغات الأجنبية وبالأخص اللغة الفرنسية، وذلك بهدف تطوير المهارات التدريسية من خلال ورش عمل وتبادل الخبرات ومؤتمرات يقدمها خبراء من جامعة إيكس - مرسيليا، والذي يعد حدثًا بارزًا في مجال التدريب وتبادل الخبرات حول تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية، وبحضور 110باحثين من 14 جامعة مصرية من جميع محافظات مصر.

ندوة دينية بكلية الألسن بجامعة بني سويف

وفي سياق آخر، نظمت كلية الألسن بـ جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة دينية بعنوان رمضان عمل وعبادة، وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة محمود عميد الكلية، والدكتورة فاطمة عاشور وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر بها الشيخ رضا محمد عبد الحليم محمد مدير عام منطقة وعظ بني سويف ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتناولت الندوة فضائل شهر رمضان المبارك وكيفية الاحتفاء بقدومه، واستثماره بالمواظبة على العبادات والطاعات التي يجدد العبد من خلالها علاقته مع خالقه، من صيام وصلاة وقيام الليل وصلة رحم، وتقديم الصدقات، والبر والاحسان الى الفقراء والمساكين، وغيرها من العبادات والفرائض، مع التأكيد على ضرورة التزام كل فرد بأداء عمله بكل تفاني وإخلاص، وفي ختام الندوة تم فتح باب الحوار للإجابة على اسئلة واستفسارات الحضور.

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