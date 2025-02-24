حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما في بني سويف

أمرت النيابة العامة ببني سويف، بحبس زوج 4 أيام على ذمة التحقيقات في إتهامه بالتخلص من زوجته بسبب خلافات بينهما بمركز ناصر شمال المحافظة.

اعترافات زوج متهم بقتل زوجته ببني سويف

وكان الزوج، قد أدلى زوج باعترافاته وسرد أقواله أمام النيابة العامة ببني سويف، خلال المعاينة التصويرية، وأكد خلال التحقيقات أمام النيابة العامة ببني سويف، أنه لم يكن يخطط لإنهاء حياتها، لكن الخلافات المتكررة بينهما، خاصة طلبها تقسيم المنزل، دفعته إلى فقدان السيطرة على أعصابه وضربها بحجر على رأسها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، فارقت على إثرها الحياة بالمستشفى.

وجاءت معاينة الزوج المتهم، ضمن استكمال التحقيقات في الواقعة التي بدأت قبل 10 أيام، عندما اعتدى على زوجته وأصابها بجروح خطرة، وانتهت بوفاتها صباح اليوم داخل المستشفى متأثرة بإصابتها.

مقتل زوجة بسبب خلافات مع زوجها ببني سويف

كشفت التحريات الأولية بقيادة المقدم أحمد طرفاية، رئيس مباحث مركز ناصر، أن المتهم أقدم على ضرب زوجته بحجر، موجهًا ضربة قوية إلى رأسها، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها، لكنها فارقت الحياة متأثرة بتلك الإصابات.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بجريمته، موضحًا أن هناك خلافات زوجية وأسرية متكررة بينه وبين المجني عليها، وكان آخرها طلبها تقسيم المنزل إلى نصفين، وهو ما رفضه بشدة، ليقرر في لحظة غضب إنهاء حياتها بطريقة مأساوية.

وأمرت النيابة العامة ببني سويف، بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، واستكمال جمع الأدلة والاستماع لشهادات الشهود، كما قررت النيابة العامة انتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأسبابها.

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