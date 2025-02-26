أخبار الفن اليوم: طرح البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال في رمضان.. 4 قنوات تنقل "إخواتي" لنيلي كريم وروبي.. ووفاة الممثلة ميشيل تراختنبرج عن عمر يناهز 39 عاما

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح البرومو الرسمي لبرنامج الفنان رامز جلال في رمضان.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

طرحت قناة MBC مصر البرومو الرسمي لبرنامج المقالب الجديد “رامز إيلون مصر” الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشتها في رمضان.

مسلسلات رمضان 2025، تستعد النجمات روبي ونيللي كريم وروبي وكندة علوش لعرض مسلسل إخواتي والذي يعرض خلال شهر رمضان 2025.









قال محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد البطل إنه حتى الآن لم ينته من كتابة جميع حلقات العمل، مشيرًا إلى أن الحلقة الأخيرة من العمل سوف تشهد مفاجآت عديدة للجمهور.





يطل الفنان أحمد عز في رمضان المقبل على جمهوره من خلال عمل إذاعي كوميدي يحمل اسم “أغنى رجل في العالم”.

دعت الفنانة يسرا بالشفاء العاجل للاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا الذي يعاني من مرض سرطان المستقيم.

أعلن منذ قليل عن وفاة الممثلة الشابة ميشيل تراختنبرج، عن عمر يناهز الـ39 عاما.

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صفحة بيضا نهاية سعيدة للأحداث، حيث نجح إياد ويونس من اللحاق بضي وإنقاذها من الشخص الذي كان يهددها هي ومايا.

فاجأ الفنان تامر حسني الجمهور بزيارته للاعب إبراهيم شيكا في منزله، حيث نشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه بإبراهيم داخل منزله، وذلك بعد أن أعلن تامر من قبل تكفله بعلاج إبراهيم.

طرحت قناة ON برومو مسلسل “الغاوي” للفنان أحمد مكي، والذي يعرض عبر شاشتها حصريا في رمضان.

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