الأربعاء 26 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد عز يقدم مسلسلا إذاعيا كوميديا في رمضان

أحمد عز وتارا عماد،
أحمد عز وتارا عماد، فيتو

يطل الفنان أحمد عز في رمضان المقبل على جمهوره من خلال عمل إذاعي كوميدي يحمل اسم “أغنى رجل في العالم”.

تفاصيل المسلسل الإذاعي لأحمد عز في رمضان  

كشف السيناريست أيمن سلامة عن تفاصيل المسلسل الإذاعي عبر حسابه على  موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث كتب: “بسم الله توكلنا على الله النجم.. أحمد عز في المسلسل الإذاعي الكوميدي أغنى رجل في العالم.. تارا عماد - الفنان القدير رشوان توفيق - الدكتور أشرف زكي - عبير منير - مجدي بدر - نهي صالح - مروة الازلي - جهاد أبوالعنين  .. تأليف: أيمن سلامة، إخراج: علي مصيلحي  .. إنتاج إنترو ميديا ( هبة الهواري.. ويذاع طوال شهر رمضان الكريم على إذاعات راديو النيل”.

أحدث أعمال الفنان أحمد عز 

ويواصل النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز تصوير فيلمهما الجديد the seven dogs في الرياض والمقرر طرحه قريبًا.

وشهدت كواليس  فيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز تصوير بعض مشاهد الأكشن ومشاهد تفجيرات كبيرة.

وكان قد كشف تركي آل الشيخ عن أن الفيلم من قصته وفريق big time وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal الذين كانا آخر أعمالهما Bad boys 3

واختتم حديثه بأن هذا الفيلم يعد أول فيلم يتم تصويره في استديوهات الحصن Big Time بميزانية تجاوزت 40 مليون دولار.

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أغني رجل في العالم السيناريست ايمن سلامة الفنان القدير رشوان توفيق الفنان أحمد عز النجم أحمد عز كريم عبد العزيز
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