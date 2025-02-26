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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، مؤلف فهد البطل: لم أنتهِ من كتابة الحلقات

محمود حمدان مؤلف
محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد البطل

قال محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد البطل إنه حتى الآن لم ينته من كتابة جميع حلقات العمل، مشيرًا إلى أن الحلقة الأخيرة من العمل سوف تشهد مفاجآت عديدة للجمهور.

مسلسل فهد البطل

وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراعا شديدا بين والد فهد البطل وهي الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي يسكنون فيها.

أبطال مسلسل فهد البطل 

 المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.  

كما يشارك في بطولة المسلسل الذي يعرض في موسم رمضان 2025 أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

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