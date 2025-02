وفاة الممثلة ميشيل تراختنبرج عن عمر يناهز 39 عاما

أعلن منذ قليل عن وفاة الممثلة الشابة ميشيل تراختنبرج، عن عمر يناهز الـ39 عاما.

تفاصيل وفاة ميشيل تراختنبرج

وكشف موقع “Entertainment Tonight”، أن الممثلة ميشيل تراختنبرج، والمعروفة بأدوارها في مسلسلات، “Buffy the Vampire Slayer” و“Gossip Girl”، تم العثور عليها فاقدة للوعي في شقتها بمدينة نيويورك صباح اليوم الأربعاء.

وذكر الموقع الصحفي، أن الشرطة لا تتعامل مع وفاة ميشيل على أنها جريمة حتى الآن، ويُعتقد أنها توفيت لأسباب طبيعية، وسيحدد الفحص الطبي سبب الوفاة بعد التشريح.



من هي ميشيل تراختنبرج؟

وبدأت ميشيل تراختنبرج، مسيرتها الفنية في هوليوود كممثلة طفلة، حيث شاركت في مسلسل الأطفال، الذ عرض علي شبكة Nickelodeon في التسعينيات،“The Adventures of Pete and Pete”، وظهرت لأول مرة في السينما من خلال فيلم “Harriet the Spy” عام 1996.

بعد ذلك، انتقلت الممثلة المولودة في نيويورك إلى أدوار أكثر نضجًا، حيث لعبت دور “داون سامرز”، شقيقة بافي، في المسلسل الشهير“Buffy the Vampire Slayer”، والشخصية الشريرة “جورجينا سباركس” في “Gossip Girl”.

