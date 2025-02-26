الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة الممثلة ميشيل تراختنبرج عن عمر يناهز 39 عاما

ميشيل تراختنبرج،
ميشيل تراختنبرج، فيتو

أعلن منذ قليل عن وفاة الممثلة الشابة ميشيل تراختنبرج، عن عمر يناهز الـ39 عاما.

تفاصيل وفاة ميشيل تراختنبرج 

وكشف موقع “Entertainment Tonight”، أن الممثلة ميشيل تراختنبرج، والمعروفة بأدوارها في مسلسلات، “Buffy the Vampire Slayer” و“Gossip Girl”، تم العثور عليها فاقدة للوعي في شقتها بمدينة نيويورك صباح اليوم الأربعاء.

وذكر الموقع الصحفي، أن الشرطة لا تتعامل مع وفاة ميشيل على أنها جريمة حتى الآن، ويُعتقد أنها توفيت لأسباب طبيعية، وسيحدد الفحص الطبي سبب الوفاة بعد التشريح.


من هي ميشيل تراختنبرج؟

وبدأت ميشيل تراختنبرج، مسيرتها الفنية في هوليوود كممثلة طفلة، حيث شاركت في مسلسل الأطفال، الذ عرض علي شبكة Nickelodeon في التسعينيات،“The Adventures of Pete and Pete”، وظهرت لأول مرة في السينما من خلال فيلم “Harriet the Spy” عام 1996.

بعد ذلك، انتقلت الممثلة المولودة في نيويورك إلى أدوار أكثر نضجًا، حيث لعبت دور “داون سامرز”، شقيقة بافي، في المسلسل الشهير“Buffy the Vampire Slayer”، والشخصية الشريرة “جورجينا سباركس” في “Gossip Girl”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميشيل تراختنبرغ وفاة ميشيل تراختنبر وفاة

مواد متعلقة

محامي شون ديدي يتخلى عنه: "لا يمكنني الاستمرار تحت أي ظرف"

مارفل تكشف عن مدة عرض أول حلقتين من مسلسل Daredevil
ads

الأكثر قراءة

وزير المالية: دعم إضافي على بطاقات التموين بقيمة 125 جنيها للفرد و250 للفردين

وفقا للدرجات، وزير المالية يكشف حجم الزيادة في مرتبات موظفي الحكومة

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

وزير المالية يعلن زيادة المعاشات بدءًا من يوليو المقبل

رئيس الوزراء يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا بسبب مياه النيل

وزير المالية: زيادة المعاشات 15% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

اشتباكات بين جماهير الأهلي في مباراة حرس الحدود بالدوري (صور)

زيادة المرتبات والمعاشات، أبرز توجيهات السيسي للحكومة اليوم (فيديو)

منوعات

المزيد

ويليام وكيت في أول زيارة إلى ويلز بعد تشخيصها بالسرطان

كوريا الشمالية تستقبل السياح الغربيين للمرة الأولى منذ 5 سنوات

هندي يقاضي سينما بسبب كثرة الإعلانات

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

المزيد

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن شهادة يوماتي الجديدة في بنك مصر

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

عباد الشمس يسجل 110 جنيهات، أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نجدد النية مع الله قبل شهر رمضان؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

ما حكم سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاة؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الهروب في المنام وعلاقته بالتعرض لمشاكل صحية ونفسية

المزيد
الجريدة الرسمية