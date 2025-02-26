نهاية سعيدة في الحلقة الأخيرة من مسلسل صفحة بيضا

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صفحة بيضا نهاية سعيدة للأحداث، حيث نجح إياد ويونس من اللحاق بضي وإنقاذها من الشخص الذي كان يهددها هي ومايا.

وكشفت الأحداث أن منتصر وهاجر قد تشاجرا وقام منتصر بدفع هاجر فسقطت على الأرض ونجحت في ابتزازه والحصول على كامل المطعم مقابل التنازل عن حقها فيما فعله معها.

أما ضي فأقامت حفل لعيد ميلاد مايا ودعت كل أحبائها وعلى رأسهم إياد ووالدته حيث تصالح الثنائي بعد سنوات طويلة من القطيعة، أما شيرين فقد تمت خطبتها على عمر، بينما عادت والدة رحمة وحضرت الحفل هي ورحمة وفوزية ووالدة ضي، وأتي يونس وشوقي في وسط عيد الميلاد ليخبرا إياد بأنهما بصدد البدء في مهمة جديدة، بينما قام الدكتور عصام بإخبار سماح بأنه يريد الزواج منها وباركت ضي الخبر.

وحرصت ضي خلال الأحداث على تسجيل فيديوهات لابنتها مايا تتحدث فيها عن تجربتها في الحياة وقام إياد بتصويرها وبدت في عينيه أمارات الإعجاب.

أبطال مسلسل صفحة بيضا

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين، المسلسل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

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