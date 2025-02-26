طرح البرومو الرسمي لبرنامج رامز جلال في رمضان (فيديو)

طرحت قناة MBC مصر البرومو الرسمي لبرنامج المقالب الجديد “رامز إيلون مصر” الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشتها في رمضان.

وظهر في البرومو عدد من ضحايا البرنامج مثل: فيفي عبده، وأحمد العوضي، وحسام حبيب، ومن نجوم الكرة؛ إمام عاشور، وحسام حسن مدرب منتخب مصر، ونبيل عماد دونجا، وناصر منسي، وحسام عبد المجيد، وطاهر محمد طاهر، وأشرف بن شرقي، وآخرون.

خدعة البرنامج

ويستعين رامز جلال بكل من؛ نوال الزغبي ومحمد نور، ليكونا جزءًا من عملية استدراج الضيوف إلى المقلب، حيث من المقرر أن تدور الفكرة حول إيهام الضيوف بأنهم سيشاركون في لجنة تحكيم لمسابقة مواهب، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة ضحايا لمقلب رامز الجديد.

تفاصيل برنامج رامز إيلون مصر

ويبدأ البرنامج بفقرة أعضاء لجنة تحكيم على أحد المسارح والتي تتكون من المطربة نوال الزغبي واحد لاعبي كرة القدم ورامز جلال الذي يتخفى في شخص آخر.

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