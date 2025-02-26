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خارج الحدود

عمرها 10 سنوات، ترامب ينهي مبادرة أطلقها أوباما لدعم أفريقيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أنهت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد  ترامب، مبادرة لزيادة إمدادات الكهرباء في أفريقيا بعد أكثر من 10 سنوات على إطلاقها، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج".

مبادرة لزيادة إمدادات الكهرباء في أفريقيا بعد أكثر من 10 سنوات

وأضافت الوكالة نقلا عن  مصادر التي لم تسمها، أن جميع برامج مبادرة "باور أفريكا" تقريبا أُدرجت على قائمة الإغلاق، وتم فصل غالبية موظفيها.


وقد يتم الإبقاء على بعض ما تبقى من برامج، خاصة تلك التي تهدف إلى ربط مشروعات بشركات أمريكية، تحت إشراف وكالات أمريكية أخرى.

 مبادرة باور أفريكا

وتهدف مبادرة "باور أفريكا"، التي أطلقها الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2013، إلى توفير الكهرباء لعشرات الملايين من الأسر في أفريقيا.

ونقلت "بلومبرج" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن "كل برنامج يخضع لمراجعة بهدف إعادة هيكلة المساعدة بما يخدم المصالح الأمريكية".

وردا على أسئلة بلومبرج، قال مسئول من الوزارة: "ستستمر البرامج التي تخدم مصالح أمتنا، لكن البرامج التي لا تتماشى مع مصلحتنا الوطنية لن تستمر".

ولم يرد مكتب وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي القائمة على المبادرة قبل أن تصبح أول هدف بارز لجهود خفض إنفاق الحكومة الاتحادية بقيادة الملياردير إيلون ماسك المسئول عن إدارة الكفاءة الحكومية.

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