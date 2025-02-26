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خارج الحدود

مصر ترد على مقترح لابيد بتولي إدارة غزة مقابل إسقاط الديون: طرحك مرفوض وغير مقبول

مصر، فيتو
مصر، فيتو

ردت القاهرة رسميا عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، على دعوة يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، لـ تولى مصر إدارة قطاع غزة.

 

متحدث الخارجية يرد على مقترح يائير لابيد

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، ردًا على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية، إن أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلًا من تسويته بشكل نهائي.

 

الخارجية تشدد على الارتباط العضوي بين غزة والضفة

وأكد السفير تميم خلاف، على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

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وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عرض في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة، وفي محور الخطة تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عامًا، وفي الوقت نفسه يتم إلغاء ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار من قبل المجتمع الدولي.

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مصر إدارة قطاع غزة لابيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تولي مصر إدارة قطاع غزة دولة فلسطينية السفير تميم خلاف

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