الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

أبو الغيط: موقف عربي موحد بشأن غزة يصدر عن القمة العربية الطارئة

أبو الغيط مع رئيس
أبو الغيط مع رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، فيتو

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في العراق والمنطقة

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء شهد تبادلًا لوجهات النظر حول الأوضاع في العراق والمنطقة، حيث استمع أبو الغيط لاستعراض قدمه عمار الحكيم حول المستجدات على الساحة العراقية.

انطلاق جهود التنمية التي تُحقق تطلعات الشعب العراقي

 وشدد الأمين العام  على أهمية الحفاظ على حالة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، لتهيئة الأجواء لانطلاق جهود التنمية التي تُحقق تطلعات الشعب العراقي.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية أكد أبو الغيط أهمية دعم صمود الفلسطينيين في غزة ورفض مشاريع التهجير بأي صورة كانت، والعمل على تعزيز موقف عربي موحد في هذا الصدد يصدر عن القمة العربية الطارئة في 4 مارس القادم.

الأوضاع في كل من سوريا ولبنان

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق كذلك على الأوضاع في كل من سوريا ولبنان.

 

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رئيس تيار الحكمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عمار الحكيم مشاريع التهجير

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