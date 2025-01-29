وزير الخارجية يشدد على دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم وفدًا فلسطينيًّا برئاسة حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضوية د. مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية حرص على استعراض جهود مصر الرامية لتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الزمنية الثلاث، مؤكدًا استمرار اتصالات مصر بهدف تثبيت الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده.

وأكد د. عبد العاطي على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا أيضًا على دعم مصر للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا.

تداعيات التطورات الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة

كما حرص وزير الخارجية والهجرة على الاستماع لتقديرات الوفد لتداعيات التطورات الراهنة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني الرافض للتهجير أو النقل خارج أراضيه، ومؤكدًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

مواقف وجهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني

ومن جانبه، حرص حسين الشيخ على نقل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن شكره لمواقف وجهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

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