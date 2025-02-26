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خارج الحدود

أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في سديروت

أهالي الأسرى الإسرائيليين،
أهالي الأسرى الإسرائيليين، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أهالي الأسرى الإسرائيليين نظموا مظاهر ات اليوم الأربعاء  في سديروت مطالبين الحكومة بإعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة.

ونقلت صحيفة  "وول ستريت جورنال" في تقريرها اليوم الأربعاء عن مصدر مسؤول لم تسمه، قوله:  إن حماس ستسلم جثث الأسرى الإسرائيليين دون أي مراسم داخل غزة، بعد خلافات حول آلية التسليم والتي وصفتها إسرائيل بأنها "مهينة".

حماس تلغي مراسم تسليم الأسرى في غزة

وأضاف المصدر في حديثه مع وول ستريت جورنال:  إن حركة "حماس" وافقت على المضي قدما في تسليم أربع جثث أخرى من الرهائن القتلى مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، مما قد يحل نزاعا هدد بعرقلة وقف إطلاق النار الحالي في غزة

وأعلنت حركة حماس التوصل إلى حل ينهي مسألة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، في الدفعة الأخيرة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

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