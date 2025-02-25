بعد التصدي لمخطط التهجير، فخ جديد لمصر مقابل عرض مالي

بعد تصدي مصر لمقترح تهجير الفلسطينيين واستقبالهم فى سيناء، اقترح زعيم المعارضة فى الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة للسنوات الثماني المقبلة على الأقل عقب نهاية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك رغم الرفض المصري المتكرر لمقترحات شبيهة على مدار الأشهر الماضي والأعوام الماضية.

لابيد يقترح إدارة مصر قطاع غزة لمدة 15 عاما

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، أمام منتدى في مركز أبحاث فى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، الحل هو أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لثماني سنوات، مع خيار تمديد ذلك إلى 15 سنة، لقاء إعفائها من قسم كبير من ديونها، وفق زعمه.

مقترح إسرائيل الجديد يهدف لتوريط مصر عسكريا فى غزة

وتضمن مقترح لابيد أن تقود مصر "قوة سلام" يشارك فيها المجتمع الدولي بهدف إدارة وإعادة إعمار غزة، المدمّرة جراء العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

لابيد، فيتو

أضاف لابيد، خلال تلك الفترة، سيتمّ توفير ظروف الحكم الذاتي وإنجاز عملية جعل قطاع غزة منزوع السلاح بشكل كامل.

مصر تؤكد رفضها وجود قوات أجنبية فى غزة

وكانت مصر جددت على لسان وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطي، رفضها بشكل كامل وجود قوات أجنبية في قطاع غزة، فى ظل بحث الاحتلال وأمريكا عن بدائل لإدارة القطاع عقب انتهاء الحرب.

أكد وزير الخارجية، في تصريحات له مطلع يناير الماضى، أنه لا يمكن نشر أي قوات أجنبية في غزة أيًا كانت جنسيتها، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يكن هذا الرفض الأول لمصر، ففي 19 يونيو 2024، نفى مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" صحة ما تردد حول موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة.

تاريخ إدارة مصر قطاع غزة منذ عام 1948

الإدارة المصرية لقطاع غزة بدأت في عام 1948 حتى أكتوبر 1956 ومرة أخرى من مارس 1957 حتى يونيو 1967، إلى أن أنهاها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 1959.

وخضع القطاع لإدارة حكومة عموم فلسطين، كانت حكومة رمزية لا تحظى باعتراف الأمم المتحدة لكن اعترف بها غالبية أعضاء جامعة الدول العربية، بعد حل الحكومة لم تضم مصر قطاع غزة ووضعته تحت حكم عسكري ريثما تحل القضية الفلسطينية، وترفض مصر منذ هذا الوقت كافة العروض والخطط الرامية لإسناد قطاع غزة إداريا لها.

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