الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية: دعم عربي وإسلامي لخطة مصر لإعادة إعمار غزة

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع ممثلة الاتحاد الأوروبي، فيتو

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و"كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى اليوم.

 العلاقات المصرية الأوروبية

وأشاد الوزير عبد العاطى بما شهدته العلاقات المصرية الأوروبية من تطور فى مجالات عدة منذ الإعلان عن ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، منوهًا إلى الدور الهام الذي تقوم به الممثلة العليا فى تعزيز هذه الشراكة، معربًا عن التطلع لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي، وأهمية مواصلة دعم المسئولة الأوروبية لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشراكة بمحاورها الست، ولاعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليار يورو.

تكثيف الجهود  لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة

واطلع وزير الخارجية المسئولة الأوروبية بالجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، داعيًا المسئولة الأوروبية لتكثيف الجهود  لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة. 

إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي

واستعرض في هذا السياق الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، موضحًا وجود دعم عربي واسلامي لها، معربًا عن التطلع لدعم الاتحاد الأوروبي للمساعي المصرية في هذا الصدد. 

كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكدًا أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

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