المعارضة الإسرائيلية تحمل نتنياهو أسباب فشل 7 أكتوبر وتدعوه للاستقالة

دعا رؤساء أحزاب المعارضة في الكنيست، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاستقالة من منصبه، بعد إعلان رئيس الأركان هرتسي هاليفي الاستقالة من منصبه، بسبب الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر 2023.

استقالة الحكومة

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "أحيي هاليفي على هذه الخطوة، وليتحمل رئيس الوزراء وحكومته الكارثية بأكملها المسئولية ويقدمون استقالاتهم".

وقال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان: "بعد استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أدعو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين إلى تحمل المسؤولية والاستقالة".

ووجه زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان، الشكر لهاليفي على اتخاذه هذا القرار، مضيفًا "نتانياهو الآن جاء دورك".

وقال زعيم معسكر الدولة بيني غانتس، إن "رئيس الأركان مسؤول عن الإخفاقات العسكرية التي أدت إلى كارثة 7 أكتوبر، وهو مسؤول أيضًا عن التعافي الكبير الذي حققه الجيش الإسرائيلي".

وأضاف "تحمل هاليفي المسئولية منذ اللحظة الأولى، وأثبتها في ساحة المعركة، وهو الآن يؤكد مسؤوليته العامة بطريقة تستحق التقدير".

ودعا غانتس نتانياهو إلى "تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر وقيادة إسرائيل إلى انتخابات لتشكيل حكومة تستعيد ثقة المواطنين".

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