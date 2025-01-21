الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المعارضة الإسرائيلية تحمل نتنياهو أسباب فشل 7 أكتوبر وتدعوه للاستقالة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

دعا رؤساء أحزاب المعارضة في الكنيست، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاستقالة من منصبه، بعد إعلان رئيس الأركان هرتسي هاليفي الاستقالة من منصبه، بسبب الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر 2023.

استقالة الحكومة

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "أحيي هاليفي على هذه الخطوة، وليتحمل رئيس الوزراء وحكومته الكارثية بأكملها المسئولية ويقدمون استقالاتهم".

وقال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان: "بعد استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أدعو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين إلى تحمل المسؤولية والاستقالة".

ووجه زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان، الشكر لهاليفي على اتخاذه هذا القرار، مضيفًا "نتانياهو الآن جاء دورك".

وقال زعيم معسكر الدولة بيني غانتس، إن "رئيس الأركان مسؤول عن الإخفاقات العسكرية التي أدت إلى كارثة 7  أكتوبر، وهو مسؤول أيضًا عن التعافي الكبير الذي حققه الجيش الإسرائيلي".

وأضاف "تحمل هاليفي المسئولية منذ اللحظة الأولى، وأثبتها في ساحة المعركة، وهو الآن يؤكد مسؤوليته العامة بطريقة تستحق التقدير".

ودعا غانتس نتانياهو إلى "تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر وقيادة إسرائيل إلى انتخابات لتشكيل حكومة تستعيد ثقة المواطنين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زعيم حزب الديمقراطيين المعارضة الإسرائيلية نتنياهو الكنيسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
ads

الأكثر قراءة

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك مصر بالفيوم

كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي عبر شبكة إي آند مصر

كندا تحذر ترامب من فرض الرسوم الجمركية: سنرد بالمثل

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

منوعات

المزيد

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد القطارات الإضافية لإجازة منتصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وإن جنحوا للسلم»، الشعراوي يوضح سماحة الإسلام في التعامل مع الأعداء (فيديو)

تفسير رؤية النعام في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

المزيد
الجريدة الرسمية