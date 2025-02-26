الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

المتطرف سموتريتش: صفقة التبادل سيئة والقتال السبيل الوحيد لتصحيح الأوضاع

نتنياهو وسموتريتش،
نتنياهو وسموتريتش، فيتو

زعم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش، اليوم، أن صفقة التبادل سيئة والأسرى الفلسطينيون المطلق سراحهم سيعودون لقتل اليهود.

 

سموتريتش يحرض على إنهاء الصفقة والعودة للقتال

وفى تصريحات تحريضية خلال مؤتمر لزعماء الصهيونية الدينية، ادعى سموتريتش، أن السبيل الوحيد لتصحيح الوضع هو العودة إلى القتال فى غزة وتدمير حماس.

 

موعد تبادل جثامين الأسرى الإسرائيليين الليلة 

فى ذات السياق، تستعد حركة حماس والاحتلال، لتنفيذ عملية تبادل تشمل تسليم جثامين أربعة أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين عرقلت سلطات الاحتلال إطلاق سراحهم منذ السبت الماضي، وذلك الليلة، في إطار استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

وفي حين أكد مسؤول إسرائيلي في إحاطة لوسائل الإعلام، مساء الأربعاء، أن عملية تبادل جثامين الأسرى الإسرائيليين بالأسرى الفلسطينيين، ستتم في تمام الساعة 23:00 من مساء اليوم.

 

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عن أسماء 4 أسرى إسرائيليين تعتزم حركة حماس تسليم جثامينهم الليلة.

 

وجاء في بيان صدر عن رئاسة حكومة الاحتلال، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء، يقضي بإعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة الليلة، في إطار المرحلة الأولى، ووفق إجراء متفق عليه دون إقامة أي مراسم من قبل حماس.

أهالي الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في سديروت

وول ستريت: حماس تلغي مراسم تسليم الأسرى في غزة

 

 

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