سموتريتش يدعو نتنياهو لتمرير خطة ترامب بشأن تهجير أهالي غزة في الكابينيت

دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عرض خطة ترامب لتهجير أهل غزة من القطاع على الكابينيت للموافقة عليها بأسرع وقت ممكن.

خطة ترامب لتهجير الغزيين من القطاع

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن سموتريتش أشار في دعوته لسرعة الاستعداد للتحرك في الخطة فور الانتهاء من المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة "حماس".

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

تهجير سكان قطاع غزة

وأوضح ترامب، أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، كما "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يُقتلوا". وذلك وفق تعبيره.

وجدد الرئيس دونالد ترامب، تصريحاته الداعية إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة إعادة الإعمار، في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل يومه الـ23.

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