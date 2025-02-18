الثلاثاء 18 فبراير 2025
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خارج الحدود

سموتريتش يضيف بندًا جديدًا إلى اتفاق غزة

سموتيرش،فيتو
سموتيرش،فيتو

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية أدرجت بندًا جديدًا في اتفاق التهدئة في قطاع غزة، يتعلق بالمرحلة الثانية.

بند جديد في اتفاق التهدئة في قطاع غزة


وقالت: إن إدراج البند الجديد جرى "بناءً على طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرش وحزب الصهيونية الدينية"، الذي ينتمي إليه سموتريتش.

وأوضحت الهيئة أن البند ينص على أن "أي مناقشات حول المرحلة الثانية من الصفقة، تتطلب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)".

ويُنظر إلى هذا البند كـ "شرط أساسي" لاستمرار حزب الصهيونية الدينية في حكومة بنيامين نتنياهو.
تكثيف جهود الوسطاء للضغط على إسرائيل وحماس

ويتزامن ذلك مع تكثيف جهود الوسطاء للضغط على إسرائيل وحماس، من أجل استئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك بعدما كان من المفترض بدء المناقشات بشأنها في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى.

 

 

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